Якутск, , 08:44 — REGNUM Задержанному замминистра сельского хозяйства Якутии Василию Афанасьеву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

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В ходе следствия установлено, что в 2018 году Афанасьев узнал об искусственном завышении объёмов заготовки молока и получении завышенной субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативом. Желая извлечь для себя материальную выгоду, он обязал директора кооператива ежегодно перечислять ему деньги за общее покровительство и оказание содействия при незаконном получении субсидий.

Таким образом, с 2018 по 2021 год заместитель министра получил от директора предприятия взятку в общей сумме свыше 1 млн 100 тыс. рублей.

Кроме того, являясь председателем комиссии по отбору получателей субсидии на заготовку и сдачу молока, он обеспечил незаконное предоставление министерством сельского хозяйства из бюджета Якутии повышенной субсидии своему взяткодателю.

Преступные действия Василия Афанасьева причинили бюджету республики ущерб в размере свыше 40 млн рублей.

По месту работы и жительства замминистра проведены обыски, осуществляются допросы, осмотры и иные процессуальные мероприятия. В ближайшее время суд определит ему меру пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Якутии подтвердили информацию о задержании силовиками замминистра сельского хозяйства республики.