Петропавловск-Камчатский, , 08:38 — REGNUM Ко Дню ВМФ России, который в этом году отмечается 25 июля, семьи подводников Тихоокеанского флота (ТОФ) получат 90 квартир. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.

Пятиэтажный жилой дом на 90 квартир для семей военнослужащих подводных сил ТОФ возводят на Камчатке специалисты Военно-строительного комплекса. Его сдача в эксплуатацию планируется не позднее, чем через два месяца.

«В качестве подарка к профессиональному празднику подводники получат 40 однокомнатных, 40 двухкомнатных и 10 трехкомнатных квартир. Все квартиры служебные и будут передаваться в эксплуатацию «под ключ». Общая площадь жилых помещений составляет 4497 кв. метров», — говорится в сообщении.

Квартиры в новом доме оснащены всем необходимым — от счётчиков воды, до мебели и кухонного оборудования. Их внутренняя отделка выполнена с применением высококачественных материалов, а проектировщики и строители учли климатические и сейсмические условия региона.

Отмечается, что к настоящему времени непосредственно в доме все работы завершены, военные строители завершают оборудование детской площадки и благоустройство придомовой территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне решен вопрос обеспечения жильём 96 военнослужащих — их семьи получили новые квартиры в селении Борзой Шатойского района.

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