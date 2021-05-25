Нур-Султан, , 08:37 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству здравоохранения и региональным властям увеличить темпы вакцинации населения, сообщили 25 мая в пресс-службе правительства республики.

На заседании правительства Мамин отметил, что в регионах нет проблем с наличием вакцины. По его словам, самой важной задачей в борьбе с пандемией является увеличение числа вакцинированных.

Премьер-министр добавил, что индекс репродуктивности вируса составляет 0,95, занятость больничных коек — 33%, реанимационных коек — 26%.

Отметим, по состоянию на 25 мая первый компонент вакцины против коронавируса в Казахстане получили 2,015 млн человек, второй компонент — 949,8 тыс. человек.

Читайте также: В Караганде в июне планируют выпустить 1,5 млн доз вакцины «Спутник V»