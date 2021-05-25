Оренбург, , 08:36 — REGNUM В Перми проходят XX молодежные Дельфийские игры России. Только что стало известно о четырех медалях оренбуржцев, сообщает минкультуры Оренбургской области.

Золотая медаль в исполнительской номинации «Баян» досталась учащемуся Орской детской школы искусств №4 Ивану Бычкову (класс преподавателя Дениса Меркулова). Серебряную медаль в номинации «Саксофон» завоевала учащаяся Оренбургской детской школы искусств №2 Анна Геннадьева (преподаватель Любовь Кожеватова). Анна также была отмечена дипломом за исполнение на разных видах саксофона (сопрано и альт). Серебряная медаль была вручена студентке областного художественного колледжа отделения пуховязания Снежане Адамян (преподаватель Татьяна Щеглова) в номинации «Декоративно-художественное творчество».

Бронза в номинации «Эстрадное пение» досталась студентке отделения эстрадного пения музыкального колледжа Оренбургского института искусств им. Л. и М. Ростроповичей Полине Араповой (класс преподавателя Ольги Тушевой), а диплом за лучшее воплощение сценического образа получила студентка отделения эстрадного пения музыкального колледжа Оренбургского института искусств им. Л. и М. Ростроповичей Александра Шерстобитова (класс преподавателя Ольги Тушевой).

Победу можно расценивать как сенсацию, так как российским сообществом профессионалов признана лидирующая позиция Оренбуржья сразу в трёх исполнительских номинациях «Баян»,"Саксофон» и «Эстрадный вокал», а также в декоративно-прикладном творчестве, в частности, в искусстве пуховязания, подчеркнули в минкульта региона.

Теперь в копилке оренбургских наград Высшего форума искусств — 10 золотых медалей, 12 — серебряных и 12 — бронзовых.

«Сегодня мы празднуем настоящую победу нашего творческого сообщества, — сказала министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко. — Оренбургская область участвует в дельфийских играх с самого начала, с 1999 года. И каждый год наши юные дарования радуют нас своими победами. Но, в таком объёме признание нашей исполнительской и художественной школы мы получаем впервые. Я поздравляю ребят и их преподавателей с победой. Пусть эта победа станет мостиком для покорения новых вершин и пути к непрекращающемуся успеху».

Как отметили в ведомстве, победа на Дельфийских играх — это еще и повышение ступени Дельфийского рейтинга региона. В настоящее время именно дельфийский рейтинг является ориентиром, показывающим не только уровень развития искусства в регионах, но и отношение к молодым талантам со стороны органов власти субъектов Российской Федерации. Данный показатель является немаловажным элементом брендирования территории.

Напомним, в Перми с 21 мая по 26 мая проходят XX молодежные Дельфийские игры России. В них принимают участие 1947 человек в возрасте от десяти до 25 лет из 65 субъектов Российской Федерации. Конкурсная и фестивальная программы Игр включают 28 номинаций классического, народного и современного искусства. В ходе состязаний разыгрывают 70 комплектов наград. Победители и призеры получат премии, которые предусмотрены для поддержки талантливой молодежи в рамках грантов президента РФ. Максимальный размер премии для коллективов — 500 тысяч рублей.

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