Ростов-на-Дону, , 08:33 — REGNUM В Ростове-на-Дону необходимо создавать как можно больше пешеходных зон. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев, посетив несколько общественных пространств.

«Благоустройство мест отдыха — один из приоритетов для городских властей. Количество пешеходных зон в Ростове-на-Дону должно расти ежегодно. Это могут быть не только парки и скверы, но и пешеходные зоны в общественных местах», — сказал Голубев.

Главе региона показали новую зелёную площадку на улице Большой Садовой, где оборудованы детские игровые комплексы, скамейки, столы для игры в шахматы. Также губернатор посетил общественные пространства в Первомайском районе и микрорайоне Суворовский, парк имени Собино.