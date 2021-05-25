Барнаул, 25 мая, 2021, 08:33 — ИА Регнум. С предложенным главой Счётной палаты РФ Алексеем Кудриным способом снижения бедности отчасти согласен руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Корреспонденту ИА REGNUM он также заявил, что реальное число бедняков в России гораздо больше, чем принято считать.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Согласен с Кудриным лишь отчасти. Дело в том, что когда чиновники говорят о бедности и борьбе с ней, они имеют в виду только тех граждан России, которые официально признаются бедными. Это те, чей доход не превышает официальный прожиточный минимум, то есть 11,6 тысячи рублей в месяц.

Таких на начало 2021 года было порядка 20 млн человек из 145 млн жителей страны. На самом же деле бедных в стране гораздо больше — по разным оценкам, за реальной, а не официальной чертой бедности живёт от четверти до половины всех жителей России.

Поэтому, чтобы реально победить бедность в стране, нужно, как предлагает «Справедливая Россия», во-первых, увеличить прожиточный минимум до 30 тысяч рублей (это реальная сумма, которой человеку в месяц достаточно, чтобы достойно жить), а во-вторых, увеличить объём мер социальной поддержки граждан, в том числе выплачивать всем гражданам из бюджета безусловный базовый доход в размере 10 тысяч рублей в месяц. Только так мы сможем победить реальную, а не официальную бедность».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью «Известиям» 25 мая поведал о разработке Единого плана развития и Стратегии-2030, в которых предусмотрено снижение уровня бедности вдвое.

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