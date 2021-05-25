Москва, , 08:33 — REGNUM Министерство обороны РФ опубликовало видео первого приземления одного из трёх дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

«Базирование самолетов данного типа на аэродроме «Хмеймим» осуществляется впервые», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что после выполнения учебных задач Ту-22М3 вернутся на аэродромы постоянного базирования в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия испытала в Сирии свыше 300 видов вооружения. Эти испытания позволили выявить в уже принятых на вооружениях образцах оружия и военной техники ряд недостатков, добавил он.

Читайте также: Ракетоносец Ту-95МСМ станет основой российской стратегической авиации