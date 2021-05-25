Вашингтон, 25 мая 2021, 08:32 — REGNUM У США нет никаких средств для подтверждения того, что перед началом массовых заражений коронавирусом несколько работников биологической лаборатории в Ухане перенесли серьезное заболевание, об этом 24 мая заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает New York Post.
Накануне издание the Wall Street Journal выступило со статьей, в которой указывалось, что трое сотрудников Уханьского института вирусологии были госпитализированы в ноябре 2019 года с симптомами, схожими с COVID-19. Основой для материала стали «прежде не раскрываемые данные американской разведки».
Когда же журналист агентства Reuters Джефф Мейсон указал на то, что издание ссылалось на данные американской разведки, Псаки также ушла от ответа.
Напомним, ряд политических комментаторов и официальных лиц США указывают на то, что нынешний глава Белого дома не прилагает никаких усилий к тому, чтобы добиться проведения прозрачного расследования причин пандемии коронавирусной инфекции.