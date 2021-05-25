Вашингтон, , 08:32 — REGNUM У США нет никаких средств для подтверждения того, что перед началом массовых заражений коронавирусом несколько работников биологической лаборатории в Ухане перенесли серьезное заболевание, об этом 24 мая заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает New York Post.

Накануне издание the Wall Street Journal выступило со статьей, в которой указывалось, что трое сотрудников Уханьского института вирусологии были госпитализированы в ноябре 2019 года с симптомами, схожими с COVID-19. Основой для материала стали «прежде не раскрываемые данные американской разведки».

"Что касается этих сообщений, в которых напрямую говорится о госпитализированных лицах, у нас нет никаких средств подтвердить это или опровергнуть эту информацию», — отметила пресс-секретарь.

«Я о том, что это произошло не в США», — добавила она.

Когда же журналист агентства Reuters Джефф Мейсон указал на то, что издание ссылалось на данные американской разведки, Псаки также ушла от ответа.

Напомним, ряд политических комментаторов и официальных лиц США указывают на то, что нынешний глава Белого дома не прилагает никаких усилий к тому, чтобы добиться проведения прозрачного расследования причин пандемии коронавирусной инфекции.