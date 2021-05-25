Москва, , 08:35 — REGNUM На российском рынке первые седаны Mercedes-Benz С-Class нового поколения (W206) появятся в июле 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителей.

При этом дилеры компании уже начали приём заказов на новинку.

Новая модель будет оснащена четырехцилиндровым бензиновым турбированным мотором объёмом 1,5 л максимальной мощностью 150 л. с. Также будет доступна модификация автомобиля производительностью 197 л. с.

Все версии С-Class будут иметь спортивный пакет AMG. В него войдут: особый внешний стайлинг, стильные диски от подразделения AMG, трёхспицевое рулевое колесо с сенсорными кнопками.

Заднеприводный 150-сильный седан в комплектации Sport стоит 3,59 млн рублей.

Цена полноприводной модели мощностью 197 л. с. в этой же комплектации равна 4,13 млн рублей.

Ранее тюнинговая компания Brabus GmbH из Германии представила рестайлинговую версию трехрядного вседорожника Mercedes-AMG GLS 63. Модель получила карбоновые детали, пневматическую подвеску и внедорожные шины. Мощность машины равна 789 «лошадей».

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