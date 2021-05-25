Кишинёв, , 08:36 — REGNUM В Молдавии в течение суток 24 мая выявили 65 случаев заражения коронавирусом в ходе 2723 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 254 741 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 246 766 человек, в том числе 196 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 737 пациентов с COVID-19, из которых 111 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6080 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе пятеро — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 75 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 1964 тестов. Выздоровевшими врачи признали 238 человек.

Стоит отметить, что в Молдавии снижаются темпы распространения коронавируса. Сокращается количество выявленных случаев в сутки, а также количество смертей пациентов с диагнозом COVID-19. Также уменьшается количество госпитализированных в ковидных госпиталях.

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