Лас-Вегас, США, , 08:31 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили российский форвард Кирилл Капризов, нападающие Зак Паризе, Джордан Гринвей и Нико Штурм.

У «Вегаса» точными бросками отметились нападающий Марк Стоун и защитник Алек Мартинес.

Таким образом, в серии до четырёх побед «Миннесота» сократила отставание в счёте — 3:2 в пользу «Вегаса».

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