Москва, , 08:30 — REGNUM В столице 25−26 мая состоится международный онлайн-форум умных городов — Smart Cities Moscow, сообщается на портале градоначальника.

На форум съехались эксперты в области умных городов из 20 стран мира. В дискуссиях примут участие 86 спикеров из Европы, Северной Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока.

В программу онлайн — форума Smart Cities Moscow вошло три основных направления — инфраструктура и технологии умного города, умный город для жизни и развитие умного города.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва заняла более высокие позиции в рейтинге умных городов Smart City Index.

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