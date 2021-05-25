Енисейский район, Красноярский край, , 08:30 — REGNUM В Енисейском районе Красноярского края произошло аварийное отключение электроэнергии в районе села Верхнепашино. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в краевом правительстве.

При буксировке плавкрана по Енисею стрела зацепилась за линию 110 кВ. Две нижние линии оборвались. В результате без света остались населённые пункты Высокогорское, Городище, Епишино, Еркалово, Каменск, Подтесово, Потапово, Рудиковка. Это 1065 домов, в которых проживают 6156 человек. Также без света остались 36 социально значимых объектов.

Как уточнили краевые власти, пострадавших нет. Отопительный сезон в районе завершён. На место происшествия отправились две бригады ПАО «Россети Сибири». Специалисты приводят в готовность семь дизельных электростанций (ДЭС) общей мощностью 1,9 мВт. К восстановительным работам привлечено 47 человек и десять единиц техники. Посёлки планируют подключить по резервной схеме 25 мая до 22:00 по местному времени.

В краевом правительстве добавили, что на сдачу ЕГЭ авария не повлияет. Школы в Подтёсово и Высокогорском обеспечиваются электроэнергией от ДЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в Лужском районе Ленинградской области произошла авария на электросетях из-за сильного ветра и ливня.

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