Уфа, , 08:32 — REGNUM 450 незаконных рекламных конструкций за год демонтировали в Башкирии. Об этом 24 мая сообщил руководитель регионального Агентства по печати и СМИ Максим Ульчев в ходе оперативного заседания в правительстве региона.

Сообщается, что эти конструкции не соответствовали архитектурному облику населенных пунктов и ГОСТу об автомобильных дорогах.

Ульчев отметил, что большую часть незаконных конструкций нужно легализовать и это позволит пополнить бюджеты муниципальных образований. Также это будет способствовать созданию благоприятной среды для развития рынка. Отмечается, что в прошлом году поступления от рекламы в бюджеты муниципалитетов составили 139 млн рублей. При этом при переходе на электронные торги эта сумма может увеличится до 250 млн рублей.

«Отрасль демонстрирует хорошие показатели. Мы видим позитивную динамику в части борьбы с незаконной рекламой. Наведение порядка в этой сфере — залог улучшения конкурентной среды и увеличения поступлений в местные бюджеты», — подчеркнул глава Башкирии Радий Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии за парковку на газонах водителей оштрафовали на 2,6 млн рублей.