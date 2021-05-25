Республика Алтай, , 08:26 — REGNUM В Республике Алтай суточный прирост случаев заражения коронавирусом вновь резко снизился. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 2 новых носителя в Горно-Алтайске.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 16 975. Из них к настоящему времени выздоровели 16 601 человек, в том числе 11 за последние сутки.

«Ранее в регионе зарегистрировано 278 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 237 — от COVID-19, 41 — от иных причин», — отметили в оперштабе.