Сеул, , 08:29 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

По их словам, коронавирус выявлен у трёх представителей сморской пехоты и трёх представителей сухопутных войск. Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 937.

837 из них вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 516 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 136 983.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили более 500 зараженных коронавирусом