Париж, , 08:29 — REGNUM Работающим во Франции авиакомпаниям следует прекратить полёты над Белоруссией после вынужденного приземления в Минске самолёта Ryanair. Об этом министр-делегат по делам транспорта при министре экологического перехода Франции Жан-Батист Джеббари написал в Twitter.

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«Ради безопасности пассажиров я попросил авиакомпании, работающие во Франции, прекратить полеты в белорусском воздушном пространстве», — отметил министр-делегат.

Джеббари добавил, что Франция приостановила действие разрешений на полёты белорусского перевозчика «Белавиа».

Как сообщало ИА REGNUM, британские авиационные власти также запретили полёты «Белавиа» в своём воздушном пространстве.

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