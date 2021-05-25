Санрайз, США, , 08:24 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В первом периоде нападающий «Тампы» Росс Колтон открыл счёт. После этого хоккеисты «Флориды» смогли забросить четыре шайбы, отличились Маккензи Уигар, Мэйсон Марчмент, Патрик Хёрнквист и Фрэнк Ватрано.

Таким образом, в серии до четырёх побед «Флорида» сократила отставание в счёте — 3:2 в пользу «Тампы».

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