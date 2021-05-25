Брюссель, , 08:24 — REGNUM Белорусским авиакомпаниям хотят запретить осуществлять рейсы в аэропорты союзных стран и совершать полёты над территорией Евросоюза. Такое политическое решение по итогам первого дня саммита приняли лидеры стран Европейского союза.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

Кроме того, как следует из заявления саммита ЕС, они призвали европейских авиаперевозчиков избегать полётов над Белоруссией. Эти меры стали ответом на инцидент с незапланированной посадкой в Белоруссии самолёта ирландской авиакомпании Ryanair и задержание основателя телеграмм-канала Nexta Романа Протасевича.

«Саммит призывает европейских перевозчиков отказаться от перелётов над территорией Белоруссии. Саммит поручает Совету ЕС принять необходимые меры для запрета белорусским перевозчикам полетов в воздушном пространстве Евросоюза и закрыть доступ в аэропорты ЕС для рейсов, которые осуществляются такими авиакомпаниями», — следует из заявления.

Это решение должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров. Только после этого оно вступит в силу.

Саммит также постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против Белоруссии и потребовал освобождения Протасевича.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Взрывное устройство так и не было найдено. После досмотра был задержан находившийся на борту основатель телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистким, Роман Протасевич. Целый ряд западных стран решительно осудили такие действия белорусских властей и потребовали освободить журналиста.