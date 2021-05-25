Джакарта, , 08:23 — REGNUM Индонезия и Япония подписали меморандум о взаимопонимании в области надзора за рыболовством, сообщает Sindonews.

Индонезия несет убытки из-за незаконного промысла. Эта проблема мешает развитию отдаленных островов и рыбной промышленности Индонезии.

Однако в Индонезии пока нет специального корабля, способного вести наблюдение за водами вдали от побережья. В связи с этой ситуацией Япония передала Индонезии судно для охраны водных биоресурсов.

Япония также сотрудничает в развитии сектора рыболовства на отдаленных островах, оказывая помощь, в частности, в улучшении рыболовных портов и рынков на шести островах (Сабанг, Натуна, Моротай, Моа, Биак и Саумлаки).