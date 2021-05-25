Чита, , 08:22 — REGNUM Власти Забайкалья обсудили дополнительные меры противодействия терроризму и экстремизму в образовательных учреждениях региона. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, главой УМВД России по Забайкальскому краю Вячеславом Еговцевым предложено на регулярной основе осуществлять мониторинг интернет и блогосферы учащихся с целью получения упреждающей информации.

Также серьезное внимание правоохранительные структуры, органы исполнительной власти и местного самоуправления уделили деятельности, направленной на выявление факторов, способствующих формированию у молодежи склонности к насилию, массовым убийствам и суицидальному поведению.

Обсуждались конкретные действия, нацеленные на повышение жизни и здоровья забайкальцев. В ходе обсуждения докладов и обмена мнениями выработана согласованная позиция участников заседания и поставлены конкретные задачи по совершенствованию деятельности противодействия терроризму.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи трагедией в Казани, где были расстреляны несколько школьников, министерство труда и социальной защиты населения Забайкалья проводит проверки по соблюдению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности социальных учреждений, в первую очередь для детей.

На сегодняшний день в сфере социальной защиты Забайкалья работает 58 учреждений, в 114 объектах круглосуточно проживают 4,5 тысячи человек, из которых 1100 детей.

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