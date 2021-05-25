Ростов-на-Дону, , 08:22 — REGNUM В Ростове-на-Дону к месту пожара на улице Вавилова стянуты дополнительные силы, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 25 мая.

В настоящее время на месте происшествия работают более 100 человек и около 40 единиц техники. Возгоранию присвоен четвёртый ранг сложности.

ИА REGNUM сообщало, что сообщение о пожаре на складе с бутилированной водой поступила около 5:50 мск 25 мая. Огонь распространился на площади 1000 кв. метров. Пострадавших нет.

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