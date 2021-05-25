Богота, , 08:23 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 16,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 16 977 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 3 249 433.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 483 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 85 207.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 3 046 147 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 21 669 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.