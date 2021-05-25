Беляевский район, Оренбургская область, , 08:20 — REGNUM В Беляевском районе Оренбургской области в реке Урал утонул 13-летний мальчик, сообщает областной департамент пожарной безопасности и гражданской защиты.

Несчастный случай произошел 24 мая в селе Алабайтал. Администрации района вызвала на место ЧП водолазов. В пути следования им сообщили, что тело мальчика нашли местные жители.

Родителей призывают ограничить посещение водоемов детьми без сопровождения взрослых и для купания выбирать санкционированные пляжи.

Стоит отметить, в 2020 году зарегистрировано 90 происшествий на воде. Жертвами стали 82 человека, в том числе восемь детей.