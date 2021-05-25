Нур-Султан, , 08:20 — REGNUM Отмена авиарейса по маршруту Алма-Ата — Минск связано с низкой коммерческой загрузкой этого направления. Об этом сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям авиакомпании Air Astana.

Компания планировала возобновить полеты по маршруту Алма-Ата — Минск с 31 мая. Решение об отмене авиарейса было принято еще 20 мая, уточнили в Air Astana.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая 2021 года власти Белоруссии потребовали от рейса Афины — Вильнюс авиакомпании Ryanair совершить немедленную посадку в аэропорту Минска.

По версии белорусской стороны, поступило сообщение о нахождении на борту самолета бомбы. В самолете находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Он был задержан.

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