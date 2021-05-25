Сеул, , 08:22 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 71 292 человека. Об этом сообщает The Korea Economic Daily со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 25 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 3 864 784 человека. Уровень вакцинации составил 7,5%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 2 065 512 человек, а препаратом Pfizer — 1 799 272 человека.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили ещё 101 877 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 1 850 669 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 516 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 136 983.

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