Буэнос-Айрес, , 08:19 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 22,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 22 561 заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 3 562 135.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 417 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 74 480.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 11 217 593 человека прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 2 430 993 получили обе дозы вакцины.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 24 801 нового заразившегося коронавирусной инфекцией.