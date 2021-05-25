Куала-Лумпур, 25 мая 2021, 08:01 — REGNUM В результате столкновения двух поездов метро в Малайзии пострадали 213 пассажиров, сообщает Sindonews.
Из 213 пассажиров 47 человек получили серьезные ранения.
Авария произошла 24 мая в 20:45 по местному времени в туннеле между станциями Kampung Baru и KLCC. Один из поездов проходил испытания и в нем находился только машинист. Поезда двигались со скоростью 40 км в час.
Тем временем 166 пассажиров, получивших легкие травмы, были отправлены в больницу Куала-Лумпура и несколько близлежащих больниц.
В Малайзии расследуют случившееся. Один поезд, который отправился со станции Кампунг Бару в Гомбак, предположительно, мог двигаться по неправильному пути.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Малайзии пообещал принять жесткие меры после столкновения двух поездов легкого метро в Куала-Лумпуре.
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