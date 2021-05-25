Улан-Удэ, , 08:00 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 38 119.

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«Из 73 новых случаев COVID-19: 51 чел. — обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профцелью. Круг контактных лиц составляет 2833 человек», — отметили в штабе.

Выздоровели за сутки 46 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 36 691 человек. Скончались от COVID-19 за время пандемии 889 больных, в том числе трое за последние сутки. На лечении в стационарах и на дому остаются 539 пациентов.