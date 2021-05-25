Оренбург, , 08:00 — REGNUM В Оренбургской области в I квартале 2021 года отмечен рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Об этом сообщает УФНС по региону.

За четыре месяца в консолидированный бюджет России поступило 99 млрд рублей от оренбургских налогоплательщиков, что на 3,2% (3,1 млрд рублей), чем в прошлом году. Наблюдается рост поступлений по налогу на добавленную стоимость — на 23%, налогу на прибыль организаций — на 15,7%, акцизам на нефтепродукты — втрое.

Поступления в федеральный бюджет составили 77,8 млрд рублей, что на 0,8% (0,7 млрд рублей) выше поступлений 2020 года.

Поступления в областной бюджет составили 17,4 млрд рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 15% (на 2,3 млрд рублей). Бюджеты муниципальных образований пополнились на 3,9 млрд рублей. Рост составил 5,2% (197 млн рублей).

В налоговой службе объясняют рост налоговых поступлений повышением чистоты деловой среды, когда все больше предпринимателей выходят из «тени» и ведут бизнес в правовом поле, а также восстановлением экономики региона после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.