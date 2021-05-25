Москва, , 07:59 — REGNUM Три дальних бомбардировщика Ту-22М3 совершили перелёт на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщили 25 мая в пресс-службе Минобороны России.

«Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полётов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что к визиту самолетов в Хмеймиме готовились долго. На авиабазе выполнили реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы, полностью заменив покрытие и установив новое оборудование. В настоящее время совершать полёты с неё могут все типы самолетов, стоящих на вооружении ВС РФ.

После выполнения задач бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования в России.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в условиях боевых операций в Сирии военные испытали более 300 видов оружия.

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