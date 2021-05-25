Магнитогорск, Челябинская область, , 07:59 — REGNUM В Челябинской области бывшие сотрудники налоговой инспекции заподозрены в коррупции. Об этом сообщает областное управление СКР.

По данным следствия, среди них экс-руководитель одного из отделов ФНС в Магнитогорске и два бывших инспектора. В 2017 году на тот момент глава отдела и инспектор получили от директора одной из фирм 750 тыс. рублей. А посредником в передаче денег оказался их бывший коллега.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Выясняются обстоятельства совершения преступления.