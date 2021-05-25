Москва, , 07:59 — REGNUM Съезд ЛДПР, на котором будет принято решение о выдвижении списка кандидатов в Госдуму, планируется провести 25 июня, сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

«ЛДПР (проведет съезд) предположительно 25 июня», — отметил Нилов в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, съезд «Единой России» намечен на 19 июня, «Справедливой России» — 26 июня, КПРФ — 27 июня. Партии определяться с кандидатами в восьмой созыв нижней палаты парламента.

Выборы пройдут в сентябре в единый день голосования.