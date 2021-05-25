Синин, Китай, , 07:57 — REGNUM В результате землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло в провинции Цинхай на северо-западе Китая 22 мая, ранения получили 18 человек, а обычный режим жизни еще более 32 000 местных жителей был нарушен, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

Из общего числа раненых, 17 человек получили медицинскую помощь и уже были выписаны из больниц, сообщил представитель провинциального департамента по чрезвычайным ситуациям Ли Цзюнь.

Один пострадавший остается в больнице и получает лечение. В результате землтеряснеия пострадали были нарушены условия жизни 32 000 человек из 26 населенных пунктов в Гологе и Тибетской автономной префектуре Юйшу-Тибетском автономном округе и Голог-Тибетском автономном округе провинции.

Палатки были установлены в качестве временных школ в округе Мадуо, а начальные и средние школы возобновили занятия с 24 мая. В убежищах можно получить электроэнергию и воду.

Центральные и провинциальные правительства выделили 69 млн юаней ($10,7 млн) на ликвидацию последствий землетрясения и распределили материалы, включая уголь и отопительные приборы.

Движение по всем основным дорогам, ведущим в пострадавший район, возобновилось с утра 24 мая, сообщает департамент транспорта провинции.