Барнаул, , 07:54 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 25 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3178 человек, причём восемь из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 332 человека, +8 за последние сутки) и ОРВИ (30 012 человек, +53 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 148 (-5 за последние сутки), из них 63 подключены к аппаратам ИВЛ (+5 за последние сутки). С начала учебного года коронавирус выявлен у 2516 детей (+2 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (51 283 человека, +62 за последние сутки) новый вирус победили 46 212 человек (+73 за последние сутки).

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