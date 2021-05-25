Владивосток, , 08:02 — REGNUM Восемь компаний Приморья с начала года добыли более 10 тыс. тонн крабов, в том числе, по инвестиционным квотам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в пресс-службе регионального правительства.

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«Приморские предприятия выловили в Беринговом, Охотском и Японском морях 10,8 тыс. тонн крабов, что на 884 тонны больше объёмов 2020 года. Квоты освоены уже на 31%», — сказал руководитель агентства по рыболовству Валерий Корко.

Предприятия построят на российских верфях 19 новых краболовов, первые судна сойдут со стапелей уже в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье с начала 2021 года рыбаки выловили более 55 тонн кальмара — продукцию реализуют жителям края по социальным ценам и экспортируют в Южную Корею.