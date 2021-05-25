Веллингтон, , 07:50 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили двух носителей коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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По его данным, оба заболевших прибыли на новозеландскую территорию из Японии. Инфекцию у них выявили во время прохождения карантина в спецучреждениях городов Окленда и Крайстчерча. Случаев локального распространения инфекции в стране не фиксировалось.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 22 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 2313 носителей SARS-CoV-2.