25 мая 2021 | Время чтения 3 мин

«Хорохорился, что отправится в сектор Газа, и все никак не может туда доехать уже восемь лет, бедняжка»

Ариф Асалыоглу, , 09:56 — REGNUM После событий, произошедших в мечети аль-Акса в Восточном Иерусалиме с участием израильской полиции и палестинцев, напряженность переместилась в сектор Газа. Официальные лица Палестины заявили, что в ходе авиаударов Израиля по Газе погибло много человек. Эти столкновения, продолжающиеся на протяжении многих лет, стали предметом споров, которые вышли на первый план в турецких социальных сетях, и вызвали как поддержку, так и критику правительства ПСР.

ВВС Израиля Iaf.org.il

Можно резюмировать следующие положения относительно главных тем критики: «Проживающие в Турции религиозные политические исламисты не предпринимают никаких шагов, лишь декламируют лозунги; ради политических интересов личные мелкие расчеты политиков сводятся к тому, что они натравливают народы и страны друг против друга, и что их всегда кормит война, противостояние и насилие».

Председатель «Хорошей партии» Мерал Акшенер критикует подход ПСР относительно Газы и Палестины, публикуя следующий твит:

@meral_aksener: «Уважаемый @RTErdogan, бедный, хорохорился, что отправится в сектор Газа, и все никак не может туда доехать уже 8 лет. Бедный, грохочет на Израиль, а сам склонил голову перед Китаем. Бедный, гордо носит на шее сионистскую медаль. По-настоящему бедняжка, что он вместо того, чтобы делать необходимое, лишь постоянно треплет языком».

Реджеп Тайип Эрдоган. Партия справедливости и развития Akparti.org.tr

Фарук Челик, политик, один из министров от ПСР, отвечает на это сообщение следующим комментарием:

@farukcelikcomtr: «Политик имеет право критиковать, это его работа. Спасибо! Посмотрите, что говорит уважаемая Акшенер! Она может спросить о нашем президенте у палестинских детей и у всех угнетенных детей мира! Мы просто ждем от нашего президента ясных и четких извинений перед всеми угнетенными детьми!»

Новостной портал TR HABER присоединяется к этому обсуждению, публикуя следующий твит:

@tr_hbr: «Председатель «Хорошей партии» Мерал Акшенер ответила на слова президента Эрдогана в свой адрес: «Бедняжка, она даже не знает, где на карте расположена Палестина». Акшенер заявила: «Уважаемый Эрдоган, бедный, хорохорился, что отправится в сектор Газа, и все никак не может туда доехать уже 8 лет».

Пользователь с ником ASEN 1881, называющий себя кемалистом, поддерживает этот твит, публикуя три следующих комментария:

@003ESP: «За что действительно нужно извиниться, так это за менталитет ПСР, когда они дают слово проживающему там палестинскому народу, вселяют уверенность в безопасности, а когда Израиль нападает, они просто ждут, без какого-либо вмешательства. Отправьте корабль с лекарствами. Давайте мы соберем еды, одежду, и вы направьте это туда. Сможете ли вы доставить это в Газу?»

@003ESP: «Дети большинства из вас даже не служили в армии. Люди, не знающие, что такое Родина, что такое служба и что такое флаг, не могут сказать нам, чтобы они принесли извинения. Это вы должны извиниться перед Палестиной. И сказать им: «Извините, мы ничего не можем поделать».

@003ESP: «Мы помним вас по событиям с флотилией «Мармара». Когда убивали наших сограждан у окрестностей Газы, вы не вымолвили ни слова. Вы не смогли направить в их поддержку ни одного корабля, ни одного солдата. Пока их базы стоят на земном шаре, не взывайте к нашему милосердию».

Газета Yeni Yaşam опубликовала твит с высказыванием бывшего министра культуры и туризма Эртугрула Гюная:

@yeniyasamgazete: «Гюнай: «Если бы правительство ПСР действительно принципиально подошло к бомбардировкам городов в Палестине, тогда не пришлось бы прибегать к систематическому государственному террору с применением танков и артиллерии, как вы сделали это в 2016 году в Джизре, Суре, точно так же, как это делает Израиль».

Джизре. 2016

Адвокат Кемаль Каранфиль высказывается в поддержку этого комментария:

@cesuradalet: «Если ПСР и Эрдоган искренни в отношении Газы и Палестины, они должны подписать «соглашение о совместной обороне», как они это сделали с Катаром! Тогда и увидите, будут ли атаки на Палестину и на гражданское население?!»

Бизнесмен Ибрахим Джевахир публикует следующий комментарий:

@ibrahimcevahir: «Куда мы докатились, те, кто не может сказать ни слова Израилю, вдруг начали ставить под сомнение политику президента в отношении Палестины. Более того, они спрашивают это с человека, кто заявил: «One minute», «мир больше, чем пять стран», а также кто поднял арабов и мир и способствовал отказу от этой инициативы со стороны ООН. Комедия…»