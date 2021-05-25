Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:45 — REGNUM В Новокузнецке для проведения прививочной кампании задействовали передвижной медицинский фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает министерство здравоохранения Кемеровской области.

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В первый день работы мобильного пункта вакцинацию от коронавируса смогли пройти жители посёлков Таргай и Нижние Кинерки Новокузнецкого района. Большая часть привитых — лица старше 60 лет. Для постановки второго компонента вакцины на 11 июня в поселки запланирован повторный выезд.

Напомним, в в медицинских организациях Кузбасса открыто 138 стационарных прививочных пунктов, организовано 50 мобильных пунктов вакцинации, также работают временные пункты вакцинации в торговых центрах Кемерова, Новокузнецка, Белово, Прокопьевска.