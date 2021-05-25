Москва, 25 мая 2021, 07:43 — REGNUM В опросе задержания в Минске основателя одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича можно быть только на стороне президента Белоруссии Александра Лукашенко, претензии в нему совсем другие, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
И единственная крупная претензия заключается в том, что Лукашенко до сих пор не обеспечил полноценное вхождение Белоруссии в состав единого с Россией государства.
При этом, Кургинян отметил, что помнит и очень много хорошего со сторону Лукашенко. В частности, он был единственным в Белоруссии, кто проголосовал против распада СССР.