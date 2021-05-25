Вашингтон, , 07:42 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

«Питтсбург» дважды выходил вперёд. Отличились российский форвард Евгений Малкин и нападающий Брайан Раст.

«Айлендерс» оба раза смог сравнять счёт благодаря голам форвардов Энтони Бовиллье и Джордана Эберле. А в овертайме Джош Бэйли принёс «Айлендерс» победу после ошибки вратаря «Пингвинз» Тристана Джерри.

Таким образом, «Айлендерс» вышли вперёд в серии — 3:2.

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