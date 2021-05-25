Сеул, , 07:45 — REGNUM Компания Hanwha Aerospace из Южной Кореи выиграла тендер на поставку деталей для авиационных двигателей американской корпорации General Electric на сумму $320 млн. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба южнокорейской компании.

В соответствии контрактом, Hanwha Aerospace в течение четырёх лет будет поставлять американскому заказчику 72 вида деталей для основной линейки двигателей General Electric — GEnx, GE90 и LM2500.

Для Hanwha Aerospace американская компания General Electric является уже третьим крупным заказчиком деталей для авиационных двигателей. К настоящему времени она уже поставила компаниям Pratt & Whitney (США) и Rolls-Royce (Великобритания) продукции на сумму около $23 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупнейший южнокорейский производитель оборонной и авиакосмической продукции Hanwha Aerospace заключил контракт с американской корпорацией General Electric на поставку запчастей для авиационных двигателей.

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