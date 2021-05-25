Абакан, , 07:39 — REGNUM В верховьях реки Абакан наблюдается повышение уровня воды. Как сообщили ИА REGNUM 25 мая в управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Хакасии, экстренные службы региона находятся в полной готовности.

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За прошедшие сутки уровень реки Абакан в районе города Абакана снизился на полметра. Однако в верховьях реки и в районе города Абаза вода поднимается.

По данным специалистов Хакасского ЦГМС, сейчас населённым пунктам ничего не угрожает, но в случае сильных осадков возможно дальнейшее повышение уровня реки Абакан до неблагоприятных отметок.

По состоянию на утро 25 мая уровень воды в реке Абакан в районе Абазы составляет 368 см (рост за сутки на 56 см). В районе города Абакана уровень реки составляет 336 см.

Рост уровня реки в верховьях связан с началом прохождения коренной воды.

Добавим, на утро 25 мая в Хакасии остаются подтопленными 452 приусадебных участка, 88 домов, 20 дачных участков.

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