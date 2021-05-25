Дальнегорск, Приморский край, , 07:41 — REGNUM Выездные бригады врачей Владивостока продолжают работу в муниципалитетах Приморья — с 26 по 28 мая узкие специалисты будут принимать в больнице Дальнегорска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: В Приморье выездные бригады врачей проведут медосмотры детей

Вести приём будут кардиолог из краевой клинической больницы №1, офтальмолог и эндокринолог из краевой клинической больницы №2.

Первая мобильная врачебная бригада в этом году побывала в Хорольском округе в марте. В ближайших планах — выезды в Надеждинскую, Спасскую, Пограничную центральные районные больницы, Партизанскую горбольницу.

«Выездные бригады формируются из специалистов высокой квалификации ведущих стационаров Приморья. Они не только ведут прием тех пациентов, которых направили лечащие врачи, но и консультируют коллег на местах по алгоритму ведения пациентов, передают свои опыт и знания», — пояснила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению минздрава Приморья Евгения Шутка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье мобильные медицинские бригады врачей отправились по районам для проведения профилактических медосмотров детей. Выездная служба будет работать с 9 апреля до 6 июня.