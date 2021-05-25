Благовещенск, , 07:34 — REGNUM В Приамурье за 2020 год сократилось поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец и коз. Сокращение коснулось практически всех категорий хозяйств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в Амурстате.

Читайте также: В Приморье увеличилось производство мяса, яиц и молока

В сравнении с 2019 годом поголовье крупного рогатого скота сократилось на 6,7%. Больше всего сокращение коснулось сельскохозяйственных организаций — на 9,7%.

Поголовье свиней по области уменьшилось на 10,7%. Значительно оно сократилось в крестьянских, фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей — на 16,8%.

Число овец и коз также уменьшилось за год — в сельскохозяйственных организациях на 30,5%, в хозяйствах населения — на 15,3%, в фермерских хозяйствах — на 15,9%.

А вот поголовье птиц увеличилось на 9,3%. Наибольший прирост зафиксирован в сельскохозяйственных организациях — на 11,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2021 года хозяйства всех категорий в Приморье произвели 11 тыс. тонн мяса в живом весе, это в 1,7 раза больше аналогичного периода 2020 года, а также 67 млн штук яиц (прирост +4%) и 25 тыс. тонн молока.