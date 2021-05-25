Боулдер, США, , 07:33 — REGNUM Власти США предъявили новые обвинения предъявили Ахмаду Алиссе, устроившему стрельбу в американском городе Боулдер (штат Колорадо) и убившему 10 человек, передает телеканал Fox News.

Телеканал отмечает, что к настоящему времени подозреваемому предъявлены 115 обвинений, в том числе и 47 отягчающих обстоятельств. Дополнительные обвинения предъявили в связи с покушением на убийство восьми человек, находившихся недалеко от места стрельбы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта Ахмад Алисса открыл огонь по людям возле супермаркета в городе Боулдере. В результате происшествия погибли десять человек, в том числе сотрудник полиции. Ранее Алисса был судим за нападение на одноклассника.

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