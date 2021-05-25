Городищенский район, Пензенская область, , 07:31 — REGNUM В Пензенской области в минувшие выходные (22−23 мая) зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия с участием диких животных, сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.

Аварии произошли в ночь с 22 на 23 мая на территории Городищенского района. В ДТП пострадали лось и косуля. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 120 тыс. рублей.

Автолюбителям напоминают, что при движение по автотрассам, проходящим через лесной массив, необходимо соблюдать скоростной режим, во избежания столкновения с дикими животными.

ИА REGNUM напоминает, на трассе Белоярский — Асбест (Свердловская область) произошёл наезд на лося. Животное погибло на месте. Пассажиры и водитель получили травмы различной степени тяжести.

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