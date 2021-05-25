Монреаль, Канада, , 07:29 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Торонто» шайбы забросили нападающие Вильям Нюландер и защитник Морган Райлли. У «Монреаля» отличился форвард Ник Судзуки.

Таким образом, в серии до четырёх побед «Торонто» вышел вперёд — 2:1.

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