Оренбург, , 07:29 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил 35 многодетным семьям свидетельства на единовременную денежную выплату взамен земельного участка.

За последние годы уже больше 10 тысяч многодетных семей региона получили бесплатный земельный участок. В 2019 году по инициативе главы региона у многодетных оренбуржцев, нуждающихся в улучшении своих жилищных условий, появилась возможность выбора: земельный участок или единовременная денежная выплата. Как показала практика, многие семьи выбирают именно второй вариант. За 2019−2020 годы 306 многодетных семей получили единовременную денежную выплату взамен земельных участков.

Денис Паслер подчеркнул, что в 2021 году значительно увеличено финансирование. На выплату многодетным семьям взамен земельного участка выделили дополнительные средства. За год 541 многодетная семья получит по 300 тысяч рублей на решение жилищного вопроса. Это в два раза больше, чем было запланировано — настолько востребованной оказалась эта форма поддержки.

«Растить ребенка, а тем более, троих и больше — это огромный труд, заслуживающий глубокого уважения. Большие семьи — а я сам рос в такой — в первую очередь заслуживают поддержки власти. Спасибо за вашу заботу и воспитание детей. Они — наше будущее, в этом мы едины!», — сказал губернатор.

С начала года уже выдано 425 свидетельств на получение выплаты. 24 мая получателями стали 25 многодетных семей областного центра и десять семей из Оренбургского района.

«В наше время обзавестись своим жильем непросто, и сертификат — хорошая поддержка для моей семьи, да и для всех больших семей Оренбуржья!», — отметила многодетная мать Татьяна Безверхних.