Омск, , 07:23 — REGNUM Меры по предотвращению неблагоприятных последствий 30-градусной жары усилили в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в мэрии города.

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Городские дорожные службы охлаждают автомагистрали прохладным душем. Озеленители усилили полив цветов и саженцев деревьев.

По словам заместителя главного инженера омского управления дорожного хозяйства и благоустройства Антона Тадина, температуру воздуха более 30 градусов синоптики прогнозируют в городе и на ближайшие дни. Он отметил, что такой температурный режим может негативно сказываться на состоянии проезжей части.

«Чтобы не допустить деформационных процессов дорожного полотна, дороги первой и второй категории будем поливать дважды в сутки», — подчеркнул Тадин.

Как сообщало ИА REGNUM, ростовские спасатели объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра.

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